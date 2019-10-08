Массовое отравление на свадьбе на Буковине: госпитализированными остаются 12 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По состоянию на 7 ч. 8 октября в лечебных учреждениях Черновицкой области с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения были госпитализированы 63 человека (из них 16 детей). Позже количество госпитализированных увеличилось до 72 человек.
Позавчера, 6 октября, количество отравленных составляла 50 человек. В целом же отравились около 90 человек.