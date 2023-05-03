Масове дезертирство процвітає у лавах "лнр" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У так званій «лнр» дезертирство набуло масового характеру, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Дезертирів з числа бойовиків так званої «лнр» намагаються розшукувати поблизу домівок. На стовпах та дошках оголошень у захоплених у 2014 році містах розклеєно безліч повідомлень щодо розшуку чоловіків – дезертирство набуло масового характеру", - написав Лисогор.
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Також, з його слів, минулої доби окупанти спробували атакувати у бік Діброви.
"Цього разу противник зосередив наступальні дії південніше Діброви, але вкотре не досяг успіху. Вогонь росіяни відкривали у бік Макіївки та Білогорівки. За час оборони ворог неодноразово намагався піти у масований наступ на цій ділянці фронту, але всі ці спроби були припинені або роботою нашої артилерії, або в ході контратакуючих дій. Українські військові у будь-яку мить готові протидіяти загарбницьким планам росіян. Щодобові втрати загарбника красномовно кажуть про міцність наших редутів", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
За даними голови ОВА, окупанти у Луганську під виглядом водопровідних робіт риють окопи.