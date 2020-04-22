Масова бійка на Донеччині на Великдень: прокуратура розповіла деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прокуратура контролює розслідування у справі про масову бійку у Новотроїцькому на Донеччині за участю близько 100 осіб і розповіла низку деталей цього інциденту, зокрема, що одного із учасників бійки з тяжкими травмами було доставлено до міської лікарні. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.
За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2020 року 24-річний житель смт Новотроїцьке на ґрунті особистих неприязних відносин у ході конфліктів завдав кілька ударів руками в область голови двом чоловікам.
"Через деякий час, останні, покликавши на допомогу друзів, на декількох автомобілях прибули за місцем мешкання свого кривдника. У подальшому в результаті з’ясування стосунків виникла масова бійка, участь у якій, за попередніми даними, взяло близько 100 осіб", - вказали у відомстві.
Як зазначається, по прибуттю на місце події "правоохоронцям довелось здійснити попереджувальні постріли у повітря із табельної зброї з метою припинення масового правопорушення".
"Одного із учасників бійки з тяжкими травмами доставлено до міської лікарні", - додали у прокуратурі.
Наразі досудове розслідування за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів спеціально пристосованих або заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень ) КК України триває.