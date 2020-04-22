Масова бійка на Донеччині на Великдень: прокуратура розповіла деталі

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прокуратура контролює розслідування у справі про масову бійку у Новотроїцькому на Донеччині за участю близько 100 осіб і розповіла низку деталей цього інциденту, зокрема, що одного із учасників бійки з тяжкими травмами було доставлено до міської лікарні. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області.