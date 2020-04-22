Массовая драка в Донецкой области на Пасху: прокуратура рассказала детали

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Прокуратура контролирует расследование по делу о массовой драке в Новотроицком в Донецкой области с участием около 100 человек и рассказала ряд деталей этого инцидента, в частности, что один из участников драки с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.