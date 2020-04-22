Массовая драка в Донецкой области на Пасху: прокуратура рассказала детали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Прокуратура контролирует расследование по делу о массовой драке в Новотроицком в Донецкой области с участием около 100 человек и рассказала ряд деталей этого инцидента, в частности, что один из участников драки с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года 24-летний житель пгт Новотроицкое на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликтов нанес несколько ударов руками в область головы двум мужчинам.
"Через некоторое время, последние, позвав на помощь друзей, на нескольких автомобилях прибыли по месту жительства своего обидчика. В дальнейшем в результате выяснения отношений возникла массовая драка, участие в которой, по предварительным данным, приняли около 100 человек", - указали в ведомстве.
Как отмечается, по прибытию на место происшествия "правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия с целью прекращения массового правонарушения".
"Один из участников драки с тяжелыми травмами доставлен в городскую больницу", - добавили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов специально приспособленных или заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) УК Украины продолжается.