На Донеччині на Великдень влаштували масову бійку за участі близько ста осіб: подробиці

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Новотроїцькому Донецької області відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецькій області.

“Вчора, 19 квітня 2020 року, у Новотроїцькому відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб. Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між кількома мешканцями”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за сигналом “Тривога” було піднято весь особовий склад Волноваського відділу поліції. На місце події виїхали керівники обласного главку, Волноваського ВП та рота поліції особливого призначення.

“Зловмисники намагалися перевернути транспортні засоби, що стояли поряд із місцем події. Відтак поліцейські, відповідно до ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію”, були змушені зробити чотири попереджувальні постріли у повітря, а також викликати підкріплення",- зазначається в повідомленні.

Зазначається, що порушення громадського порядку було припинено.

"За фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ч. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України",- йдеться в повідомленні.

Окрім того, поліція встановлює всіх учасників події.

Нагадаємо, на Харківщині група осіб внаслідок конфлікту напала на двох поліцейських та завдала їм тілесних ушкоджень, внаслідок чого останніх було госпіталізовано.

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