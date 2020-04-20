В Донецкой области на Пасху устроили массовую драку с участием около ста человек: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Новотроицком Донецкой области произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения.
"Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что нарушение общественного порядка было прекращено.
"По факту открыто два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция устанавливает всех участников события.
Напомним, в Харьковской области группа лиц в результате конфликта напала на двух полицейских и нанесла им телесные повреждения, в результате чего последние были госпитализированы.