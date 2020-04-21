Масова бійка на Донеччині на Великдень мала побутове підґрунтя
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Донеччині масова бійка у Великдень за участю близько ста осіб сталася через неприязні стосунки окремих її учасників та мала побутове підґрунтя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
“Резонансна подія, що сталася у Новотроїцькому 19 квітня, мала під собою побутове підґрунтя та особисті неприязні стосунки окремих її учасників. Обставини події детально обговорили сьогодні на нараді, яка відбулася у Новотроїцькому за дорученням голови Донецької обласної державної адміністрації”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією ОДА, на нараді зазначалося, що за фактом відкрито два кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці продовжують слідчо-оперативні заходи, щоб встановити усіх осіб, причетних до розгортання даної події.
Нагадаємо, у Новотроїцькому Донецької області відбувся конфлікт із бійкою, участь у якому взяли близько 100 осіб.