Массовая драка в Донецкой области на Пасху имела бытовую подоплеку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Донецкой области массовая драка на Пасху с участием около ста человек произошла из-за неприязненных отношений отдельных ее участников и имела бытовую подоплеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
"Резонансное событие, которое произошло в Новотроицком 19 апреля, имело под собой бытовую подоплеку и личные неприязненные отношения отдельных ее участников. Обстоятельства происшествия подробно обсудили сегодня на совещании, которое состоялось в Новотроицком по поручению председателя Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
По информации ОГА, на совещании отмечалось, что по факту открыто два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить всех лиц, причастных к развертыванию данного события.
Напомним, в Новотроицком Донецкой области произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек.