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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 31014 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 76973 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101393 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127706 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128490 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121611 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Массовая драка в Донецкой области на Пасху имела бытовую подоплеку

Массовая драка в Донецкой области на Пасху имела бытовую подоплеку

Киев  •  УНН

 • 20261 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Донецкой области массовая драка на Пасху с участием около ста человек произошла из-за неприязненных отношений отдельных ее участников и имела бытовую подоплеку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Резонансное событие, которое произошло в Новотроицком 19 апреля, имело под собой бытовую подоплеку и личные неприязненные отношения отдельных ее участников. Обстоятельства происшествия подробно обсудили сегодня на совещании, которое состоялось в Новотроицком по поручению председателя Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

По информации ОГА, на совещании отмечалось, что по факту открыто два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить всех лиц, причастных к развертыванию данного события.

Напомним, в Новотроицком Донецкой области произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек.

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