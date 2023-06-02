Маска звинуватили у маніпуляціях із криптовалютою Dogecoin - The Guardian

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Інвестори підготували позов проти власника Twitter. Вони заявляють, що Маск використовував низку різних засобів для маніпулювання курсу Dogecoin.

За даними інвесторів, зокрема, у квітні Маск замінив логотип Twitter на емблему Dogecoin, що викликало 30%-вий стрибок вартості цієї криптовалюти. Після чого Маск продав її на суму близько 124 млн доларів.

Крім того, у позові йдеться, що бізнесмен займався маніпуляцією, використовуючи оплачуваних онлайн-інфлюенсерів, дописи в Twitter, свою появу на телебаченні та інші "рекламні трюки".

Як зазначають інвестори, "маніпулювання ринком, торгівля інсайдерською інформацією та інші витівки" дозволили Ілону Маску обманювати їх для власної вигоди.

Нагадаємо

Акції Twitter впали втричі, відколи його купив Ілон Маск. За даними Bloomberg Billionaires Index, інвестиції Маска в Twitter наразі становлять 8,8 мільярда доларів.