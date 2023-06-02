Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin - The Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin, которые он осуществлял используя Twitter. Об этом сообщает издание The Guardian, пишет УНН.
Детали
Инвесторы подготовили иск против владельца Twitter. Они заявляют, что Маск использовал ряд различных средств для манипулирования курса Dogecoin.
По данным инвесторов, в частности, в апреле Маск заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты. После чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.
Кроме того, в иске говорится, что бизнесмен занимался манипуляцией, используя оплачиваемых онлайн-инфлюенсеров, сообщения в Twitter, свое появление на телевидении и другие "рекламные трюки".
Как отмечают инвесторы, "манипулирование рынком, торговля инсайдерской информацией и другие проделки" позволили Илону Маску обманывать их для собственной выгоды.
Напомним
Акции Twitter упали втрое, с тех пор как его купил Илон Маск. По данным Bloomberg Billionaires Index, инвестиции Маска в Twitter сейчас составляют 8,8 миллиарда долларов.