Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin - The Guardian

Детали

Инвесторы подготовили иск против владельца Twitter. Они заявляют, что Маск использовал ряд различных средств для манипулирования курса Dogecoin.

По данным инвесторов, в частности, в апреле Маск заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты. После чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.

Кроме того, в иске говорится, что бизнесмен занимался манипуляцией, используя оплачиваемых онлайн-инфлюенсеров, сообщения в Twitter, свое появление на телевидении и другие "рекламные трюки".

Как отмечают инвесторы, "манипулирование рынком, торговля инсайдерской информацией и другие проделки" позволили Илону Маску обманывать их для собственной выгоды.

Напомним

Акции Twitter упали втрое, с тех пор как его купил Илон Маск. По данным Bloomberg Billionaires Index, инвестиции Маска в Twitter сейчас составляют 8,8 миллиарда долларов.