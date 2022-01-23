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Машина з'їхала в замерзлий магістральний канал: на Херсонщині поліцейські врятували 82-річного чоловіка

Машина з'їхала в замерзлий магістральний канал: на Херсонщині поліцейські врятували 82-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 38459 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Херсонщині поліцейські врятували 82-річного чоловіка з машини, яка з'їхала в замерзлий магістральний канал. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, інформує УНН.

Деталі

Поблизу села Подове двоє правоохоронців групи швидкого реагування Денис Дімін та Олександр Мартинюк під час патрулювання побачили автомобіль, який з’їхав у Каховський магістральний канал.

У машині знаходився літній чоловік. Він не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

Цитата

“Поліцейські викликали „швидку“ і одразу кинулися на допомогу. Денис відкрив двері автівки та за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого з пастки. У цей час до порятунку долучилися й небайдужі місцеві мешканці, які проїжджали поруч та зупинились, аби допомогти правоохоронцям. Далі інспектори поліції разом із громадянами почали витягати чоловіка з води на берег”, — повідомили в поліції.

Медичні працівники доставили чоловіка до лікарні.

Лікарі встановили, що літній водій був у небезпеці, адже в нього піднявся тиск. Також йому загрожувало переохолодження.

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