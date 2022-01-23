Машина съехала в замерзший магистральный канал: в Херсонской области полицейские спасли 82-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Херсонской области полицейские спасли 82-летнего мужчину из машины, которая съехала в замерзший магистральный канал. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, информирует УНН.
Детали
Вблизи села Подовое двое правоохранителей группы быстрого реагирования Денис Димин и Александр Мартынюк во время патрулирования увидели автомобиль, который съехал в Каховский магистральный канал.
В машине находился пожилой мужчина. Он не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности.
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“Полицейские вызвали „скорую“ и сразу бросились на помощь. Денис открыл дверь машины и с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. В это время к спасению присоединились и неравнодушные местные жители, которые проезжали рядом и остановились, чтобы помочь правоохранителям. Далее инспекторы полиции вместе с гражданами начали вытаскивать мужчину из воды на берег”, — сообщили в полиции.
Медицинские работники доставили мужчину в больницу.
Врачи установили, что пожилой водитель был в опасности, ведь у него поднялось давление. Также ему грозило переохлаждение.