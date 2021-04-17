Маркевич дав прогноз на поєдинок “Динамо” — “Шахтар”

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від чергового українського класико між “Шахтарем” та “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на “Footboom”.

Цитата

Маркевич впевнений, що тільки перемога “гірників” зможе внести інтригу в боротьбу за чемпіонський титул. На думку фахівця, команда Каштру зможе одержати мінімальну перевагу.

“Впевнений, що „Шахтар“ буде битися, адже для нього перемога в цьому матчі — це останній шанс внести інтригу в чемпіонат. Адже навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, фактично, поставить крапку щодо того, хто стане володарем золотих медалей. Лише у випадку перемоги в „гірників“ можуть з’явитися якісь надії. Хоча це майже нереально. „Динамо“, скоріш за все, буде грати на контратаках, як і завжди проти „Шахтаря“, буде намагатися спіймати свій момент. Тим більш, що кияни такою тактикою вже неодноразово засмучували донеччан. А „гірники“ будуть домінувати”, — повідомив Маркевич.

Доповнення

Поєдинок “Шахтар” — “Динамо” відбудеться 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30. У турнірній таблиці УПЛ кияни лідирують з 52 очками, випереджаючи “гірників” на сім пунктів.

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