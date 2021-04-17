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Маркевич дал прогноз на поединок "Динамо" - "Шахтер"

Маркевич дал прогноз на поединок "Динамо" - "Шахтер"

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от очередного украинского классико между “Шахтером” и “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на “Footboom”.

Цитата

Маркевич уверен, что только победа "горняков" сможет внести интригу в борьбу за чемпионский титул. По мнению специалиста, команда Каштру сможет получить минимальное преимущество.

"Уверен, что" Шахтер "будет драться, ведь для него победа в этом матче - это последний шанс внести интригу в чемпионат. Ведь даже ничья, не говоря уже о победе киевлян фактически поставит точку относительно того, кто станет обладателем золотых медалей. Только в случае победы у "горняков" могут появиться какие-то надежды. Хотя это почти нереально. "Динамо", скорее всего, будет играть на контратаках, как и всегда против "Шахтера" будет пытаться поймать свой момент. Тем более, что киевляне такой тактикой уже неоднократно огорчали дончан. А "горняки" будут доминировать ", - сообщил Маркевич.

Дополнение

Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля. Начало встречи в 19:30. В турнирной таблице УПЛ киевляне лидируют с 52 очками, опережая "горняков" на семь пунктов.

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