Маркевич дал прогноз на поединок "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от очередного украинского классико между “Шахтером” и “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на “Footboom”.
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Маркевич уверен, что только победа "горняков" сможет внести интригу в борьбу за чемпионский титул. По мнению специалиста, команда Каштру сможет получить минимальное преимущество.
"Уверен, что" Шахтер "будет драться, ведь для него победа в этом матче - это последний шанс внести интригу в чемпионат. Ведь даже ничья, не говоря уже о победе киевлян фактически поставит точку относительно того, кто станет обладателем золотых медалей. Только в случае победы у "горняков" могут появиться какие-то надежды. Хотя это почти нереально. "Динамо", скорее всего, будет играть на контратаках, как и всегда против "Шахтера" будет пытаться поймать свой момент. Тем более, что киевляне такой тактикой уже неоднократно огорчали дончан. А "горняки" будут доминировать ", - сообщил Маркевич.
Дополнение
Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля. Начало встречи в 19:30. В турнирной таблице УПЛ киевляне лидируют с 52 очками, опережая "горняков" на семь пунктов.