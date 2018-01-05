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Марк Цукерберг заявив, що виправлення Facebook - його особиста мета на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2018 році Цукерберг планує захистити спільноту від ненависті і втручання з боку національних держав. “Переконатися, що час, проведений на Facebook, добре витрачено” — ще одна поставлена задача на 2018. Також він вважає, що його очікує багато роботи, інформує УНН з посиланням на персональну сторінку засновника соціальної мережі у Facebook.

Марк Цукерберг заявив, що виправлення Facebook - його особиста мета на 2018 рік

“Це буде серйозний рік самовдосконалення, і я з нетерпінням чекаю можливості почати працювати, щоб вирішити наші проблеми разом.” — зазначив генеральний директор компанії. Він має намір більш докладно вивчити погані і хороші сторони таких технологій як шифрування і криптовалюта, які, як він заявив, заберуть владу у централізованих систем.

Також за словами Цукерберга: “Одне з найцікавіших питань в технологіях прямо зараз — це питання централізації проти децентралізації. Багато хто з нас використовує технології, тому що вважає, що вони можуть бути децентралізованою силою, яка надасть людям більше влади (перші чотири слова з місії Facebook завжди були „дати владу людям“). Ще в 1990-х і 2000-х роках більшість людей вважало, що технології будуть децентралізованою силою.”

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Підприємець також підвів підсумки 2017 року, повідомивши що виконав свій попередній особистий виклик, побувавши у всіх штатах США, пробігши 365 миль та розробив штучний інтелект для власного будинку і вивчив китайську.

Нагадуємо, восени чистий прибуток американської компанії Facebook, що володіє найбільшою в світі соціальною мережею, за III квартал 2017 року зріс на 79% в порівнянні з торішніми показниками.

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