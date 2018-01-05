Марк Цукерберг заявив, що виправлення Facebook - його особиста мета на 2018 рік

КИЇВ. 5 січня. УНН. У 2018 році Цукерберг планує захистити спільноту від ненависті і втручання з боку національних держав. “Переконатися, що час, проведений на Facebook, добре витрачено” — ще одна поставлена задача на 2018. Також він вважає, що його очікує багато роботи, інформує УНН з посиланням на персональну сторінку засновника соціальної мережі у Facebook.