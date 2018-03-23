Марк Цукерберг свідчитиме про витік даних перед Сенатом США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідери Комітету Сенату США з енергетики і торгівлі в п'ятницю написали виконавчому директору Facebook Inc Марку Цукербергу з офіційним запитом, щоб він дав свідчення на майбутньому слуханні, а також наголосили на нових занепокоєннях щодо використання даних компаній соціальною мережею, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Слухання розгляне (питання про - ред.) збір та продаж персональної інформації від більш ніж 50 мільйонів користувачів Facebook, потенційно без їх попередження чи згоди та порушення політики Facebook”, — написав голова Представництва Грег Уолден, республіканець, який очолює панель та провідний демократ та інші керівники комітетів Франк Паллоне.
Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширення негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті у Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.
Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.