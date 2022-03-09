Маріуполь залишається в облозі - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Маріуполь залишається в облозі, мирним жителям окупанти не дають виїхати з міста, а гуманітарній допомозі - заїхати. Продовжують обстріли й в інших громадах у Донецькій області. Таку інформацію за ніч на 9 березня оприлюднив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
"Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним мешканцям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у 21 столітті!" - написав Кириленко у Telegram.
Деталі
Не припиняються, зі слів голови ОДА, ворожі обстріли й в інших громадах області:
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- У Мар'їнській громаді з початку доби триває бій, ворог обстрілює наші позиції з Градів та 120-мм мінометів.
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- У Світлодарській громаді обстріли продовжуються, є пошкоджені будинки. Деталі можна буде встановити після закінчення обстрілів.
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- В Авдіївській громаді ніч минула відносно спокійно, без обстрілів мирного населення, без втрат.
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- У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у смт Північне. Відновлено електропостачання 2 котелень та приватного сектору. Зранку роботи продовжаться.
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При цьому, за даними поліції області, за минулу добу російські війська вбили на Донеччині 3 мирних жителів, серед яких - дитина. Поранено 4 людини, з них одна дитина. Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється.
"Найгарячішими точками залишаються Маріуполь, Волноваха та навколишні села. Також ракетних атак зазнає Краматорськ і район", - вказали у поліції.
Доповнення
Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
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- Енергодар - Запоріжжя
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- Суми – Полтава
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- Ізюм - Лозова
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- Маріуполь - Запоріжжя
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- Волноваха - Покровськ
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- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ
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