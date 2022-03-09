Мариуполь остается в осаде - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Мариуполь остается в осаде, мирным жителям оккупанты не дают выехать из города, а гуманитарной помощи - заехать. Продолжают обстрелы и в других громадах в Донецкой области. Такую информацию за ночь на 9 марта обнародовал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"Мариуполь остается в осаде. Россияне снова помешали мирным жителям города уехать, а гуманитарному грузу — заехать в город. Это - геноцид в центре Европы в 21 веке!" - написал Кириленко в Telegram.
Детали
Не прекращаются, со слов главы ОГА, вражеские обстрелы и в других громадах области:
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- В Марьинской громаде с начала суток длится бой, враг обстреливает наши позиции из Градов и 120-мм минометов.
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- В Светлодарской громаде обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. Детали можно будет установить после окончания обстрелов.
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- В Авдеевской громаде ночь прошла относительно спокойно, без обстрелов мирного населения, без потерь.
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- В Торецкой громаде повреждены 2 дома в пгт Северное. Восстановлено электроснабжение 2 котельных и частного сектора. Утром работы продолжатся.
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При этом, по данным полиции области, за минувшие сутки российские войска убили в Донецкой области 3 мирных жителей, среди которых - ребенок. Ранены 4 человека, из них один ребенок. Информация о реальном количестве пострадавших уточняется.
"Самыми горячими точками остаются Мариуполь, Волноваха и окрестные села. Также ракетным атакам поддается Краматорск и район", - указали в полиции.
Дополнение
Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по маршрутам:
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- Энергодар - Запорожье
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- Сумы - Полтава
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- Изюм - Лозовая
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- Мариуполь - Запорожье
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- Волноваха - Покровск
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- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев
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