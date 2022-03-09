Мариуполь остается в осаде - ОГА

ukru
19:03 • 50746 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 106193 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 105833 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101024 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 74843 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 82964 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 73596 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 111179 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 121840 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126495 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 81521 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 58450 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 63098 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 75474 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 86345 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 111179 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 112017 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 251584 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 281167 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 217742 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100059 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 121840 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 107789 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125285 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127505 просмотра
Актуальное
Мариуполь остается в осаде - ОГА

Мариуполь остается в осаде - ОГА

Киев • УНН

 • 272864 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Мариуполь остается в осаде, мирным жителям оккупанты не дают выехать из города, а гуманитарной помощи - заехать. Продолжают обстрелы и в других громадах в Донецкой области. Такую информацию за ночь на 9 марта обнародовал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"Мариуполь остается в осаде. Россияне снова помешали мирным жителям города уехать, а гуманитарному грузу — заехать в город. Это - геноцид в центре Европы в 21 веке!" - написал Кириленко в Telegram.

Детали

Не прекращаются, со слов главы ОГА, вражеские обстрелы и в других громадах области:

  • В Марьинской громаде с начала суток длится бой, враг обстреливает наши позиции из Градов и 120-мм минометов.
  • В Светлодарской громаде обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. Детали можно будет установить после окончания обстрелов.
  • В Авдеевской громаде ночь прошла относительно спокойно, без обстрелов мирного населения, без потерь.
  • В Торецкой громаде повреждены 2 дома в пгт Северное. Восстановлено электроснабжение 2 котельных и частного сектора. Утром работы продолжатся.

При этом, по данным полиции области, за минувшие сутки российские войска убили в Донецкой области 3 мирных жителей, среди которых - ребенок. Ранены 4 человека, из них один ребенок. Информация о реальном количестве пострадавших уточняется.

"Самыми горячими точками остаются Мариуполь, Волноваха и окрестные села. Также ракетным атакам поддается Краматорск и район", - указали в полиции.

Дополнение

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по маршрутам:

  • Энергодар - Запорожье
  • Сумы - Полтава
  • Изюм - Лозовая
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы