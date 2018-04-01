"Маріуполь" вдома зазнав мінімальної поразки від "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На стадіоні “ім. Бойко” в Маріуполі однойменний клуб вперше в сезоні приймав київське “Динамо” в рамках 25-го туру чемпіонату України, передає УНН.
У першій половині відбулося лише одне взяття воріт. Через помилку при виході Дениса Бойка після прострілу Мишньова, ворота вразив Андрій Тотовицький. По перерві відбулася феєрія голів. Комбінація киян на правому фланзі обернулася в результативний простріл Миколи Шапаренка на Артема Бесєдіна — 1:1. Згодом вже автор гольової передачі оформив взяття воріт — удар зльоту з-за меж карної зони в дев’ятку воріт маріупольців став окрасою баталії.
Швидкий вихід із захисту до нападу увінчався голом “біло-синіх” на 72 хвилині протистояння — Віктор Циганков розписався у воротах Худжамова. Невдовзі маріупольці відіграли один м’яч (дубль оформив Тотовицький), однак до нічиї господарі недотягнули — 2:3.
Зауважимо, що матч відвідали: Президент України, Міністр оборони, Начальник Генерального штабу ЗСУ та Президент ФФУ.
Додамо також, “динамівці” з 54 очками продовжують гонитву за “Шахтарем”, а “Маріуполь” знаходиться на дні першої шістки — 33 бали.