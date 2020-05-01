Мапа COVID-19 у столиці: Дарницький район лідер за кількістю нових хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві за минулу добу найбільша кількість хворих зареєстровані у Дарницькому районі – 13 людей, на другому місті Голосіївський район – 7 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
Зазначається, що лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
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- Печерський +5
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- Шевченкiвський +4
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- Солом’янський +4
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- Дніпровський +5
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- Святошинський +3
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- Деснянський +3
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- Подільський +1
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- Голосіївський +7
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- Оболонський +7
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- Дарницький +13
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Нагадаємо, у Києві на ранок 1 травня зафіксовано вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, приріст за добу - 52. У столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки.