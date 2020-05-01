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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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Мапа COVID-19 у столиці: Дарницький район лідер за кількістю нових хворих

Київ • УНН

 • 20967 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві за минулу добу найбільша кількість хворих зареєстровані у Дарницькому районі – 13 людей, на другому місті Голосіївський район – 7 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Мапа COVID-19 у столиці: Дарницький район лідер за кількістю нових хворих

Зазначається, що лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Печерський +5
  • Шевченкiвський +4
  • Солом’янський +4
  • Дніпровський +5
  • Святошинський +3
  • Деснянський +3
  • Подільський +1
  • Голосіївський +7
  • Оболонський +7
  • Дарницький +13

Нагадаємо, у Києві на ранок 1 травня зафіксовано вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, приріст за добу - 52. У столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки.

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