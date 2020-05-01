Карта COVID-19 в столице: Дарницкий район лидер по количеству новых больных

Отмечается, что лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:



Печерский +5



Шевченковский +4



Соломенский +4



Днепровский +5



Святошинский +3



Деснянский +3



Подольский 1



Голосеевский +7



Оболонский +7



Дарницкий +13



Напомним, в Киеве на утро 1 мая зафиксировано уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, прирост за сутки - 52. В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.



