Карта COVID-19 в столице: Дарницкий район лидер по количеству новых больных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Дарницком районе - 13 человек, на втором месте Голосеевский район - 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
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- Печерский +5
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- Шевченковский +4
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- Соломенский +4
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- Днепровский +5
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- Святошинский +3
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- Деснянский +3
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- Подольский 1
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- Голосеевский +7
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- Оболонский +7
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- Дарницкий +13
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Напомним, в Киеве на утро 1 мая зафиксировано уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19, прирост за сутки - 52. В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития.