"МанСіті" подав апеляцію на рішення АПЛ щодо обвинувачень у фінансових махінаціях

Англійський "Манчестер Сіті" подав апеляцію на рішення Англійської Прем’єр-ліги щодо визнання клубу винним у порушенні фінансових правил ліги. Про це йдеться у заяві клубу, передає УНН.

Футбольний клуб "Манчестер Сіті" підтверджує, що о 19:00 у четвер, 1 жовтня 2026 року, клуб подав вичерпну апеляцію проти висновку Комісії Прем’єр-ліги щодо дисциплінарної справи Прем’єр-ліги - йдеться у повідомленні.

У клубі заявили, що твердо переконані, що з багатьох підстав це рішення містить очевидні суттєві помилки щодо права, принципів та фактів і є необґрунтованим.

Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих Прем’єр-лігою, і на підтвердження всіх його позицій щодо цієї справи існує великий масив незаперечних доказів. Ми й надалі дотримуватимемося належних процедур і, з огляду на обставини, обмежені в тому, що можемо сказати далі, доки не завершаться всі процедури - додали у клубі.

Доповнення

Раніше "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил англійської Прем’єр-ліги.

Згодом керівництво англійської Прем’єр-ліги офіційно визнало "Манчестер Сіті" винним у фінансових махінаціях.

Авіакомпанія Etihad Airways розглядає можливість судового позову проти англійської футбольної Прем'єр-ліги після оприлюднення рішення у справі про фінансові порушення клубу "Манчестер Сіті".