"МанСити" подал апелляцию на решение АПЛ по обвинениям в финансовых махинациях

Английский «Манчестер Сити» подал апелляцию на решение Английской Премьер-лиги о признании клуба виновным в нарушении финансовых правил лиги. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Футбольный клуб «Манчестер Сити» подтверждает, что в 19:00 в четверг, 1 октября 2026 года, клуб подал исчерпывающую апелляцию против выводов Комиссии Премьер-лиги по дисциплинарному делу Премьер-лиги - говорится в сообщении.

В клубе заявили, что твердо убеждены: по многим основаниям это решение содержит очевидные существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов и является необоснованным.

Клуб не виновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и в подтверждение всех его позиций по этому делу существует большой массив неоспоримых доказательств. Мы и впредь будем соблюдать надлежащие процедуры и, учитывая обстоятельства, ограничены в том, что можем сказать далее, до завершения всех процедур - добавили в клубе.

Дополнение

Ранее «Манчестер Сити» признали виновным почти по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

Позже руководство английской Премьер-лиги официально признало «Манчестер Сити» виновным в финансовых махинациях.

Авиакомпания Etihad Airways рассматривает возможность подачи иска против английской футбольной Премьер-лиги после обнародования решения по делу о финансовых нарушениях клуба «Манчестер Сити».