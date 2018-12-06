"Манчестер Юнайтед" та "Арсенал" звели в результативну нічию центральну гру туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зустріччю на “Олд Траффорд” між “Манчестер Юнайтед” і “Арсеналом” продовжився розіграш 15 туру Англійської Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Команди в кожному з таймів обмінялися голами, причому кожна із них не передувала у рахунку довше 40-х хвилин. Відкрив рахунок центр бек “канонірів” Мустафі — з його ударом частково впорався Де Хеа, але не втримав м’яч, який встиг пересікти воротарську лінію. До відпочинку цифри вирівняв Марсьяль.
Втрата м’яча на власній половині, а саме від Рохо, коштувала “червоним дияволам” пропущеного голу від Лакасетта. Вже на наступній хвилині “МЮ” встановили паритет — після розіграшу “шкіряної кулі” господарям знадобилося три передачі аби забити. Автор голу Лінгард — 2:2.
Примітно, що для підопічних Жозе Моурінью це вже третя підряд нічия — 23 очки і 8 сходинка в чемпіонаті. “Арсенал” має 31 пункт — 5-й.