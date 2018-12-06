"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" свели в результативную ничью центральную декабря тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Встречей на “Олд Траффорд” между “Манчестер Юнайтед” и “Арсеналом” продолжился розыгрыш 15 тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Команды в каждом из таймов обменялись голами, причем каждая из них не лидировала в счете дольше 40-х минут. Открыл счет центр бек “канониров” Мустафе — с его ударом частично справился Де Хеа, но не удержал мяч, который успел пересечь линию вратарской. К отдыху цифры выровнял Марсьяль.
Потеря мяча на своей половине, а именно от Рохо, стоила “красным дьяволам” пропущенного гола от Лакасетта. Уже на следующей минуте “МЮ” установили паритет — после розыгрыша “кожаной шара” хозяевам понадобилось три передачи чтобы забить. Автор гола Лингард — 2:2.
Примечательно, что для подопечных Жозе Моуринью это уже третья подряд ничья — 23 очка и 8 ступенька в чемпионате. “Арсенал” 31 пункт — 5-й.