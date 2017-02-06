"Манчестер Юнайтед" розгромив чемпіона Англії "Лестер"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У матчі 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Лестер” приймав на своєму стадіоні “Кінг Павер” “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Генріх Мхітарян, Златан Ібрагімович і Хуан Мата забили три голи за сім хвилин ігрового часу (впродовж із 42 по 49 хвилини), засудивши чинного чемпіона до четвертої поспіль поразки в Прем’єр-лізі.
“Я думаю, що ми грали як завжди. Ми грали добре, намагалися виграти і зробили це. “Лестер” — сильна команда, з нею завжди важко, але ми були краще”, — заявив тренер “червоних дияволів” Жозе Моурінью.
Додамо, що наразі “Лестер” знаходиться в одному очку від зони вильоту, маючи на своєму рахунку 21 бал. “МЮ” здобули 45 пунктів — 6 рядок.