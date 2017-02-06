"Манчестер Юнайтед" разгромил чемпиона Англии "Лестер"

Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович и Мата забили три гола за семь минут игрового времени (в течение с 42 по 49 минуты), осудив действующего чемпиона в четвертое подряд поражение в Премьер-лиге.

"Я думаю, что мы играли как обычно. Мы играли хорошо, пытались выиграть и сделали это. "Лестер" - сильная команда, с ней всегда трудно, но мы были лучше ", - заявил тренер" красных дьяволов "Жозе Моуринью.

Добавим, что сейчас "Лестер" находится в одном очке от зоны вылета, имея на своем счету 21 очко. "МЮ" получили 45 пунктов - 6 строчку.