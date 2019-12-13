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Малюська помітив, що системне рейдерство в Україні зникло

Малюська помітив, що системне рейдерство в Україні зникло

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що в України вже немає системного рейдерства. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

"У нас є величезний план, який вже більше частину реалізований, як подолати рейдерство в країні. І на системному рівні, коли цілі бізнеси займалися рейдерством, його вже немає. Це зараз поодинокі випадки. І, крім того, рейдерство великих підприємств вже зупинено, бо це вкрай дорого і ми це відразу зупиняємо", - сказав Малюська.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №0858 щодо протидії рейдерству.

Українські Національні Новини

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