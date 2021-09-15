Маліновський взяв участь у першій грі “Аталанти” в новому сезоні Ліги чемпіонів

Деталі

Швейцарський гравець “Аталанти” Фройлер відкрив рахунок у протистоянні завдяки удару після якого м’яч потрапив у дві стійки, і далі влетів до сітки. На 39 хвилині із-за вдалого рикошету цифри були зрівняні. Автор голу — Трігерос.

В заключній 15 хвилинці команди обмінялися голами. Італійці втратили володіння м’ячем і удар Груневелда покарав їх — 2:1. Через десять хвилин рятівником бергамців виявився німець Робін Госенс. З 84 хвилини іспанці догравали у меншості через вилучення Коклена.

Відзначимо, що український футболіст відіграв 71 хвилину в зустрічі, яка закінчилася нічиєю — 2:2.

Доповнення

У другому турі квартету F “Аталанта” прийматиме швейцарський “Янг Бойз”.