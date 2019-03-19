Маліновський назвав рецепт успіху у поєдинку з Португалією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Маліновський розповів, за рахунок чого українська дружина може обіграти національну команду Португалії в першому матчі відбору чемпіонату Європа-2020, передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
На думку гравця важливим у першому матчі має стати командна гра "синьо-жовтих", компактність та баланс між атакою та захистом.
"Потрібно в комплексі брати командні дії. Потрібно грати компактно аби не розтягуватися - це буде дуже важливо. Також важливо тримати баланс між атакою і обороною. Думаю, потрібно буде дуже правильно зіграти в тактичному плані. Якщо ми це зробимо - буде половина успіху", - відзначив футболіст центральної ланки поля.
Додамо, що гостьовий матч для збірної України із Португалією відбудеться 22-го березня.