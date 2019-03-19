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Маліновський назвав рецепт успіху у поєдинку з Португалією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Маліновський розповів, за рахунок чого українська дружина може обіграти національну команду Португалії в першому матчі відбору чемпіонату Європа-2020, передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

Маліновський назвав рецепт успіху у поєдинку з Португалією

На думку гравця важливим у першому матчі має стати командна гра "синьо-жовтих", компактність та баланс між атакою та захистом.

"Потрібно в комплексі брати командні дії. Потрібно грати компактно аби не розтягуватися - це буде дуже важливо. Також важливо тримати баланс між атакою і обороною. Думаю, потрібно буде дуже правильно зіграти в тактичному плані. Якщо ми це зробимо - буде половина успіху", - відзначив футболіст центральної ланки поля.

Додамо, що гостьовий матч для збірної України із Португалією відбудеться 22-го березня.

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