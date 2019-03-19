Малиновский назвал рецепт успеха в поединке с Португалией

По мнению игрока важным в первом матче должен стать командная игра “сине-желтых”, компактность и баланс между атакой и защитой.

“Нужно в комплексе принимать командные действия. Нужно играть компактно чтобы не растягиваться — это будет очень важно. Также важно держать баланс между атакой и обороной. Думаю, нужно будет очень правильно сыграть в тактическом плане. Если мы это сделаем — будет половина успеха”, — отметил футболист центрального звена поля.

Добавим, что гостевой матч для сборной Украины с Португалией состоится 22-го марта.