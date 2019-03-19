Малиновский назвал рецепт успеха в поединке с Португалией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Полузащитник бельгийского “Генка” и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, за счет чего украинская дружина может обыграть национальную команду Португалии в первом матче отбора чемпионата Европа-2020, передает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.
По мнению игрока важным в первом матче должен стать командная игра “сине-желтых”, компактность и баланс между атакой и защитой.
“Нужно в комплексе принимать командные действия. Нужно играть компактно чтобы не растягиваться — это будет очень важно. Также важно держать баланс между атакой и обороной. Думаю, нужно будет очень правильно сыграть в тактическом плане. Если мы это сделаем — будет половина успеха”, — отметил футболист центрального звена поля.
Добавим, что гостевой матч для сборной Украины с Португалией состоится 22-го марта.