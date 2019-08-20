Макрон: Зеленський зробив цілий ряд мужніх кроків у питанні врегулювання ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що у ситуації врегулювання конфлікту на Донбасі вдасться знайти нову динаміку. Про це повідомляє сайт Кремля, на якому наводяться слова Макрона під час спільного спілкування разом з президентом РФ Володимиром Путіним з пресою в Борм-ле-Мімоза, на півдні Франції, передає УНН.
Так, президент Франції зазначив, що український президент Володимир Зеленський зробив “кілька короткострокових заходів” з метою зміни ситуації на Донбасі.
“Необхідно відзначити, що є з боку Зеленського цілий ряд мужніх кроків, вчинків у цьому конфлікті, який триває вже п’ять років, і який просто привів до того, що цивільне населення живе в жахливих умовах”, — заявив Макрон.
При цьому президент Франції наголосив, що “необхідно пам’ятати про регіональну ролі Росії”.
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“Я сподіваюся, що за наступні години, дні, місяці ми знайдемо нову динаміку, і те, що нам дасть змогу корисно обговорити і просунутися вперед. Є, звичайно, питання у безпековій сфері”, — сказав Макрон.
“Ми повинні проводити саміт „нормандської четвірки“ за умови, якщо буде справді досягнуто відчутних результатів, а не зустріч заради зустрічі. І ми обговорюємо все ті кроки, які ми можемо вжити з кожного боку. Через кілька днів буде проведено зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну „нормандську зустріч“ на вищому рівні”, — додав президент Франції.
Нагадаємо, Макрон сподівається на зустріч у нормандському форматі через кілька тижнів.