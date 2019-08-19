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Путін заявив, що альтернативи нормандскому формату не існує

Путін заявив, що альтернативи нормандскому формату не існує

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що альтернативи нормандскому формату не існує. Про це він заявив у понеділок під час спільної пресконференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном перед переговорами з ним, передає УНН.

"Я вважав і зараз вважаю що будь-яка зустріч, у тому числі, і нормандскому форматі, повинна приводити до конкретних результатів. І, на мій погляд, потрібно домагатися того, про що ми домовлялися раніше", - сказав Путін.

Він зазначив, що є "низка питань, про які ми повинні домовитися".

"Але, на мою думку, альтернативи нормандського формату не існує. І, безумовно, ми будемо його підтримувати", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія готова до переговорів у будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьована, а в Києві має бути сформований уряд.

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