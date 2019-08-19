Путин заявил, что альтернативы нормандскому формату не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы нормандскому формату не существует. Об этом он заявил в понедельник в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном перед переговорами с ним, передает УНН.
"Я считал и сейчас считаю что любая встреча, в том числе, и нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше", - сказал Путин.
Он отметил, что есть "ряд вопросов, о которых мы должны договориться".
"Но, по моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать", - заявил президент РФ.
Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия готова к переговорам в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.