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Макрон заявив, що війна в Україні продовжиться: літо та осінь будуть "дуже важкими"

Макрон заявив, що війна в Україні продовжиться: літо та осінь будуть "дуже важкими"

Київ • УНН

 • 188009 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон попередив у четвер, що Франція має бути "готова до того, що війна в Україні триватиме довго", що вплине на економіку країни. Про це він заявив в інтерв'ю TF1, пише УНН.

Цитата

"Ми маємо бути готовими до того, що війна в Україні триватиме довго. Літо, початок осені будуть дуже важкими", - попередив Макрон, який запевняє, що завжди допомагатиме Києву.

"Ми хочемо зупинити цю війну, не вплутуючись у неї: ми не хочемо світової війни", - сказав він.

Деталі

Тому найкориснішим, на думку глави французької держави, залишається військова допомога Україні та санкції проти росії.

Також Макрон заявив, що Франція має мобілізуватися, щоб підготуватися до ймовірного сценарію нестачі енергії восени, оскільки росія використовує ресурси як зброю у війні з Україною.

Він сказав, що незабаром представить докладний план обмеження споживання енергії.

Він також сказав, що у світлі вторгнення росії Франції необхідно продовжувати зміцнювати армію, прискорити виробництво нової військової техніки і поповнити запаси боєприпасів.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що російська війна проти України може продовжуватися довше, ніж очікували партнери, проте підтримка нашій державі на шляху протистояння загарбникам залишиться непохитною.

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