Макрон закликав Євросоюз підтримати мирні протести у Білорусі

“Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які на мирних маніфестаціях домагаються дотримання поваги їх прав, свобод і суверенітету”, — написав президент Франції.

13 серпня президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка відмовитися від насильства по відношенню до громадян власної країни і прийняти їх посередництво для мирного виходу з кризи. Вони також запропонували створити круглий стіл з національного примирення, до якого увійдуть представники влади і громадянського суспільства. Однак Лукашенко відмовився від діалогу з зарубіжними посередниками для врегулювання ситуації в країні.

L’Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté.

Як раніше заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, європейські міністри одностайно погодилися розробити додаткові санкції щодо Білорусі. У свою чергу, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз не приймає результати виборів в Білорусі.

Вибори президента Білорусі пройшли 9 серпня. Перемогу на них здобув чинний президент Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів. За даними ЦВК Білорусі, кандидат від опозиції Світлана Тіхановська заручилася підтримкою 10,1% голосів. Однак в її штабі з цим не погодилися і почали вимагати перерахунку голосів. Згодом Тіхановська поїхала з Білорусі до Литви.

Протягом тижня тривають протести в ряді міст Білорусі. Демонстранти вимагають припинити насильство силовиків проти мирних жителів і провести нові вибори. До протестів приєдналися понад десяти підприємств.

Протести в Мінську, 16 серпня 2020 року: