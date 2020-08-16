Макрон призвал Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен продолжать активно поддерживать участников мирных манифестаций в Беларуси. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
“Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета”, — написал президент Франции.
13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента Беларуси Александра Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Они также предложили создать круглый стол по национальному примирению, в который войдут представители власти и гражданского общества. Однако Лукашенко отказался от диалога с зарубежными посредниками для урегулирования ситуации в стране.
L’Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020
Как ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, европейские министры единогласно согласились разработать дополнительные санкции по Беларуси. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Беларуси.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. По данным ЦИК Беларуси, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% голосов. Однако в ее штабе с этим не согласились и потребовали пересчета голосов. Впоследствии Тихановская уехала из Беларуси в Литву.
На протяжении недели продолжаются протесты в ряде городов Беларуси. Демонстранты требуют прекратить насилие силовиков против мирных жителей и провести новые выборы. К протестам присоединились более десяти предприятий.
Протесты в Минске, 16 августа 2020 года: