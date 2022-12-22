Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО через позицію росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю кільком ЗМІ сказав, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО через позицію росії. Водночас він додав, що Києву необхідно надати гарантії безпеки, пише УНН з посиланням на Le Figaro.
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На думку президента Франції, вступ України до НАТО буде сприйнятий росією як "протистояння".
Він також зазначив, що наприкінці російсько-українського конфлікту "усім потрібно буде сідати за стіл переговорів", додавши, що "не хоче, щоб у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", маючи на увазі, зокрема, посередницькі зусилля турецької дипломатії.
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"З цією росією таке важко уявити… Незалежно від того, чи ввійде Україна до НАТО — а це не найвірогідніший сценарій — їй доведеться надати гарантії безпеки, які є ще більш надійними, оскільки на неї напала росія", - сказав Макрон.
Нагадаємо
В інтерв'ю французькому телеканалу TF1 3 грудня Макрон сказав, що Європі необхідно підготувати свою майбутню архітектуру безпеки, а також подумати, "як дати гарантії росії у той день, коли вона повернеться за стіл переговорів". Це було негайно відкинуто Україною та країнами Балтії.
Після цього деякі країни ЄС офіційно висловили стурбованість Франції у зв'язку з коментарями Макрона щодо гарантій безпеки для росії.