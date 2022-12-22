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Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО из-за позиции россии

Киев • УНН

 • 652093 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью нескольким СМИ сказал, что считает маловероятным вступление Украины в НАТО из-за позиции россии. В то же время он добавил, что Киеву необходимо предоставить гарантии безопасности, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

По мнению президента Франции, вступление Украины в НАТО будет воспринято россией как "противостояние".

Он также отметил, что в конце российско-украинского конфликта "всем нужно будет садиться за стол переговоров", добавив, что "не хочет, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", имея в виду, в частности, посреднические турецкие усилия дипломатии.

Цитата

"С этой россией такое трудно представить… Независимо от того, войдет ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить еще более надежные гарантии безопасности, поскольку на нее напала россия", – сказал Макрон.

Напомним

В интервью французскому телеканалу TF1 3 декабря Макрон сказал, что Европе необходимо подготовить свою будущую архитектуру безопасности, а также подумать, "как дать гарантии россии в тот день, когда она вернется за стол переговоров". Это было немедленно отвергнуто Украиной и странами Балтии.

После этого некоторые страны ЕС официально выразили обеспокоенность Франции в связи с комментариями Макрона о гарантиях безопасности для россии.

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