Макрон в розмові з Путіним закликав звільнити Навального та обговорив Донбас

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“Президент республіки закликав звільнити Олексія Навального через рік після замаху, жертвою якого він став, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини”, — йдеться в повідомленні.
Президенти обговорили Україну
Що стосується України, президент Франції підтвердив своє бажання працювати над виконанням Мінських угод, що вимагає прихильності всіх сторін, включаючи Росію.
Своєю чергою, у Кремлі повідомили, що Володимир Путін звернув увагу на “деструктивні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, прямо суперечать Мінським угодами”.
Путін вчергове заявив про “необхідність реалізації київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все — мінського „Комплексу заходів“ 2015 року”.
Отруєння та ув’язнення Олексія Навального
Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований в комі в реанімації омської лікарні. З 22 серпня за рішенням родини Навальний проходив лікування в клініці Charite у Берліні, а потім процес реабілітації в Німеччині.
Російські медики встановили, що можливою причиною стану Навального стало порушення вуглеводного обміну з загостренням хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекторної функції. Отруйних речовин в організмі опозиціонера російськими фахівцями виявлено не було.
В Організації по забороні хімічної зброї 6 жовтня повідомили, що Навальний був отруєний різновидом нервовопаралітічної речовини “Новачок”, яка не значиться в списках додатки про хімічні речовини до Конвенції про заборону хімічної зброї. Сім’я і соратники Навального наполягають на версії про отруєння опозиціонера і причетності до неї російської влади — влада це відкидає.
Після прильоту на батьківщину 17 січня Навального заарештували за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. Сімоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний — 3,5 роки колонії. В даний час опозиціонер перебуває в колонії.