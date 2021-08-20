Макрон в розмові з Путіним закликав звільнити Навального та обговорив Донбас

ukru
17 березня, 19:38 • 105089 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137283 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 197528 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 164271 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 161296 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182192 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151085 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159592 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176256 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221966 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 67462 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 58568 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 51383 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 45535 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 81314 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 197523 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 170721 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 267019 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 262888 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 390644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 69111 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 76939 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 74247 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104074 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113915 перегляди
Актуальне
Макрон в розмові з Путіним закликав звільнити Навального та обговорив Донбас

Макрон в розмові з Путіним закликав звільнити Навального та обговорив Донбас

Київ • УНН

 • 17298 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого російського колегу Володимира Путіна звільнити опозиціонера Олексія Навального та обгорив врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляється на сайті французького глави держави та Кремля, передає УНН.

Цитата

“Президент республіки закликав звільнити Олексія Навального через рік після замаху, жертвою якого він став, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини”, — йдеться в повідомленні.

Президенти обговорили Україну

Що стосується України, президент Франції підтвердив своє бажання працювати над виконанням Мінських угод, що вимагає прихильності всіх сторін, включаючи Росію.

Своєю чергою, у Кремлі повідомили, що Володимир Путін звернув увагу на “деструктивні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії зіткнення, а також тиражує провокаційні законодавчі ініціативи, прямо суперечать Мінським угодами”.

Путін вчергове заявив про “необхідність реалізації київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, перш за все — мінського „Комплексу заходів“ 2015 року”.

Отруєння та ув’язнення Олексія Навального

Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований в комі в реанімації омської лікарні. З 22 серпня за рішенням родини Навальний проходив лікування в клініці Charite у Берліні, а потім процес реабілітації в Німеччині.

Російські медики встановили, що можливою причиною стану Навального стало порушення вуглеводного обміну з загостренням хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекторної функції. Отруйних речовин в організмі опозиціонера російськими фахівцями виявлено не було.

В Організації по забороні хімічної зброї 6 жовтня повідомили, що Навальний був отруєний різновидом нервовопаралітічної речовини “Новачок”, яка не значиться в списках додатки про хімічні речовини до Конвенції про заборону хімічної зброї. Сім’я і соратники Навального наполягають на версії про отруєння опозиціонера і причетності до неї російської влади — влада це відкидає.

Після прильоту на батьківщину 17 січня Навального заарештували за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. Сімоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний — 3,5 роки колонії. В даний час опозиціонер перебуває в колонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами