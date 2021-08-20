Макрон в розмові з Путіним закликав звільнити Навального та обговорив Донбас

Російські медики встановили, що можливою причиною стану Навального стало порушення вуглеводного обміну з загостренням хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньосекторної функції. Отруйних речовин в організмі опозиціонера російськими фахівцями виявлено не було.

В Організації по забороні хімічної зброї 6 жовтня повідомили, що Навальний був отруєний різновидом нервовопаралітічної речовини “Новачок”, яка не значиться в списках додатки про хімічні речовини до Конвенції про заборону хімічної зброї. Сім’я і соратники Навального наполягають на версії про отруєння опозиціонера і причетності до неї російської влади — влада це відкидає.

Після прильоту на батьківщину 17 січня Навального заарештували за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. Сімоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі “Ів Роше” на реальний — 3,5 роки колонії. В даний час опозиціонер перебуває в колонії.