Макрон та Сунак проведуть першу зустріч на COP27: чого очікувати

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Очікується, що десятки глав держав та урядів, у тому числі Макрон і нещодавно призначений Сунак, зберуться в єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі для участі у саміті COP27 ООН, який розпочався у неділю.

Макрон і Сунак розмовляли телефоном наприкінці минулого місяця, і Даунінг-стріт повідомила, що вони домовилися про тіснішу співпрацю для запобігання перетину Ла-Маншу мігрантами.

Згідно з Даунінг-стріт, британський прем'єр-міністр підкреслив «важливість для обох країн зробити маршрут через Ла-Манш абсолютно непридатним для торговців людьми».

The Mail on Sunday повідомила, що уряд Сунака хоче підписати угоду з Францією про співпрацю між Ла-Маншем «найближчими тижнями».

Минулого місяця The Times повідомила з посиланням на джерела в уряді, що Сунак хоче посилити умови проекту угоди з Францією і зробити його «амбітнішим».

Сунак хоче, щоб проект угоди з Францією включав мінімальну кількість французьких офіцерів, які патрулюють пляжі, йдеться у повідомленні.

Доповнення

Цього року рекордні 37 570 людей перетнули Ла-Манш до Англії на невеликих човнах.

Це питання викликало серйозні політичні проблеми для уряду Великої Британії, який пообіцяв посилити прикордонний контроль після виходу з Європейського Союзу.

Напруженість у відносинах між Лондоном і Парижем зросла, через те, що уряд Великої Британії звинуватив Францію в тому, що вона не робить достатньо, щоб зупинити перетин кордону.