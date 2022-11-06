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Макрон та Сунак проведуть першу зустріч на COP27: чого очікувати

Макрон та Сунак проведуть першу зустріч на COP27: чого очікувати

Київ • УНН

 • 410009 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Велиикої Британії Ріші Сунак зустрінуться у понеділок в кулуарах кліматичного саміту COP27 уперше після вступу на посаду прем'єра Британії, повідомили в офісі Макрона, передає УНН.

Деталі

Очікується, що десятки глав держав та урядів, у тому числі Макрон і нещодавно призначений Сунак, зберуться в єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі для участі у саміті COP27 ООН, який розпочався у неділю.

Макрон і Сунак розмовляли телефоном наприкінці минулого місяця, і Даунінг-стріт повідомила, що вони домовилися про тіснішу співпрацю для запобігання перетину Ла-Маншу мігрантами.

Згідно з Даунінг-стріт, британський прем'єр-міністр підкреслив «важливість для обох країн зробити маршрут через Ла-Манш абсолютно непридатним для торговців людьми».

The Mail on Sunday повідомила, що уряд Сунака хоче підписати угоду з Францією про співпрацю між Ла-Маншем «найближчими тижнями».

Минулого місяця The Times повідомила з посиланням на джерела в уряді, що Сунак хоче посилити умови проекту угоди з Францією і зробити його «амбітнішим».

Сунак хоче, щоб проект угоди з Францією включав мінімальну кількість французьких офіцерів, які патрулюють пляжі, йдеться у повідомленні.

Доповнення

Цього року рекордні 37 570 людей перетнули Ла-Манш до Англії на невеликих човнах.

Це питання викликало серйозні політичні проблеми для уряду Великої Британії, який пообіцяв посилити прикордонний контроль після виходу з Європейського Союзу.

Напруженість у відносинах між Лондоном і Парижем зросла, через те, що уряд Великої Британії звинуватив Францію в тому, що вона не робить достатньо, щоб зупинити перетин кордону.

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