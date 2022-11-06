Макрон и Сунак проведут первую встречу на COP27: что ожидать
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретятся в понедельник в кулуарах климатического саммита COP27 впервые после вступления в должность премьера Британии, сообщили в офисе Макрона, передает УНН.
Детали
Ожидается, что десятки глав государств и правительств, в том числе Макрон и недавно назначенный Сунак, соберутся в египетском курорте Шарм-эль-Шейх на Красном море для участия в начавшемся в воскресенье саммите COP27 ООН.
Макрон и Сунак разговаривали по телефону в конце прошлого месяца, и Даунинг-стрит сообщила, что они договорились о более тесном сотрудничестве для предотвращения пересечения Ла-Манша мигрантами.
Согласно Даунинг-стрит, британский премьер-министр подчеркнул «важность для обеих стран сделать маршрут через Ла-Манш совершенно непригодным для торговцев людьми».
The Mail on Sunday сообщила, что правительство Сунака хочет подписать соглашение с Францией о сотрудничестве между Ла-Маншем «в ближайшие недели».
В прошлом месяце The Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что Сунак хочет усилить условия проекта соглашения с Францией и сделать его «более амбициозным».
Сунак хочет, чтобы проект соглашения с Францией включал минимальное количество французских офицеров, патрулирующих пляжи, говорится в сообщении.
Дополнение
В этом году рекордные 37 570 человек пересекли Ла-Манш в Англию на небольших лодках.
Этот вопрос вызвал серьезные политические проблемы для правительства Великобритании, которое пообещало усилить пограничный контроль после выхода из Европейского Союза.
Напряженность в отношениях между Лондоном и Парижем возросла, из-за того, что правительство Великобритании обвинило Францию в том, что она не делает достаточно, чтобы остановить пересечение границы.