Макрон и Сунак проведут первую встречу на COP27: что ожидать

Детали

Ожидается, что десятки глав государств и правительств, в том числе Макрон и недавно назначенный Сунак, соберутся в египетском курорте Шарм-эль-Шейх на Красном море для участия в начавшемся в воскресенье саммите COP27 ООН.

Макрон и Сунак разговаривали по телефону в конце прошлого месяца, и Даунинг-стрит сообщила, что они договорились о более тесном сотрудничестве для предотвращения пересечения Ла-Манша мигрантами.

Согласно Даунинг-стрит, британский премьер-министр подчеркнул «важность для обеих стран сделать маршрут через Ла-Манш совершенно непригодным для торговцев людьми».

The Mail on Sunday сообщила, что правительство Сунака хочет подписать соглашение с Францией о сотрудничестве между Ла-Маншем «в ближайшие недели».

В прошлом месяце The Times сообщила со ссылкой на источники в правительстве, что Сунак хочет усилить условия проекта соглашения с Францией и сделать его «более амбициозным».

Сунак хочет, чтобы проект соглашения с Францией включал минимальное количество французских офицеров, патрулирующих пляжи, говорится в сообщении.

Дополнение

В этом году рекордные 37 570 человек пересекли Ла-Манш в Англию на небольших лодках.

Этот вопрос вызвал серьезные политические проблемы для правительства Великобритании, которое пообещало усилить пограничный контроль после выхода из Европейского Союза.

Напряженность в отношениях между Лондоном и Парижем возросла, из-за того, что правительство Великобритании обвинило Францию ​​в том, что она не делает достаточно, чтобы остановить пересечение границы.