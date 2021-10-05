Макрон: ситуація для жінок в Афганістані сьогодні жахлива

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“Ситуація для жінок в Афганістані сьогодні жахлива. Тому багато хто з них покинули країну. Міжнародне співтовариство допомогло їм настільки, наскільки могло... Франція внесла свій внесок по максимуму... Багато жінок, які в останні роки могли отримати доступ до освіти, спорту, мистецтва, раптом побачили, як всі вікна і двері закриваються”, — сказав французький лідер в інтерв’ю радіостанції France Inter.

Він додав, що таліби повинні забезпечити майбутнє для афганських жінок — це одна з умов для визнання руху.

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На початку серпня таліби активізували наступ на урядові сили Афганістану, 15 серпня увійшли в Кабул і на наступний день заявили, що війна закінчена.

Останні два тижні серпня з аеропорту Кабула, який перебував під охороною американських військових, йшла масова евакуація громадян країн Заходу і афганців, що співпрацювали з ними. У ніч на 31 серпня американські військові покинули кабульський аеропорт, поклавши край майже 20-річній військовій присутності CША в Афганістані. На початку вересня було оголошено склад тимчасового уряду Афганістану, який очолив Мохаммад Хасан Ахунд, який займав крісло глави МЗС під час першого правління “Талібану” і знаходиться під санкціями ООН з 2001 року.