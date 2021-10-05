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Макрона: ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасная

Макрона: ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасная

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ужасным положение женщин в Афганистане после прихода к власти в стране движения “Талибан”, пишет УНН.

Детали

“Ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасна. Поэтому многие из них покинули страну. Международное сообщество помогло им настолько, насколько могло... Франция внесла свой вклад по максимуму... Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются”, — сказал французский лидер в интервью радиостанции France Inter.

Он добавил, что талибы должны обеспечить будущее для афганских женщин — это одно из условий для признания движения.

Ранее

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.

Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления “Талибана” и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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