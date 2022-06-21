Макрон розпочинає переговори з опозицією після втрати більшості: зустрінеться і з Ле Пен

Деталі

Обговорення Макрона з лідерами опозиції розпочнуться у вівторок із Крістіаном Жакобом, головою традиційної консервативної республіканської партії (LR), яка в останні місяці занепадає, але може допомогти Макрону отримати більшість у парламенті.

Лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор і голова Комуністичної партії Фаб'єн Руссель, члени лівого альянсу NUPES, також зустрінуться з Макроном, хоча лівий Жан-Люк Меланшон, який очолює NUPES, не планує цього робити.

Макрон також прийме Ле Пен — свого суперника на президентських виборах і лідера ультраправого Національного об'єднання. Це буде рідкісна зустріч.

Мета полягає в тому, щоб "виробити рішення на благо французів" у той час, коли немає "альтернативної більшості" порівняно з правлячим альянсом Макрона, сказав представник президента, який попросив не називати його імені.

Представників парламентських партій прийматимуть у Єлисейському палаці окремо та по черзі.

Варіанти, доступні Макрону, варіюються від спроб сформувати новий коаліційний альянс, ухвалення законодавства на основі спеціальних угод чи навіть призначення нових виборів.

Одним із варіантів був би союз із республіканцями, у яких 61 депутат.

Але президент LR Жакоб наполягає на тому, що його партія має намір залишатися в опозиції.

У понеділок Макрон зустрівся зі своїм прем'єр-міністром Елізабет Борн та двома головними союзниками, колишнім прем'єр-міністром Едуардом Філіпом та лідером центристів Франсуа Байру.

Доповнення

Результат парламентських виборів став приголомшливим ударом для президента та його програми реформ, залишивши його табір перед перспективою політичного глухого кута.

Хоча коаліція Макрона Ensemble ! залишається найбільшою парламентською партією після недільних виборів до Національної асамблеї, їй не вистачило десятків місць, щоб зберегти абсолютну більшість, яку вона мала протягом останніх п'яти років. Меланшон і Ле Пен досягли великих успіхів, залишивши їх головними гравцями в новому парламенті, пише видання.

Ліва газета Liberation назвала результати "ляпасом" Макрону, а консервативний Le Figaro заявив, що тепер він "зіткнувся з некерованою Францією".

Альянс Макрона Ensemble ! ("Разом") отримав 244 місця, що набагато менше 289 місць, необхідних для абсолютної більшості, внаслідок голосування з низькою явкою, через що відсоток тих, хто утримався, становив 53,77 відсотка.

За даними міністерства внутрішніх справ, на виборах NUPES разом із своїми союзниками стала основною опозиційною силою, отримавши 137 місць. Але малоймовірно, що коаліція соціалістів, комуністів, зелених та ліворадикальної La France Insoumise зможе зберегти спільну справу у законодавчому органі, пише видання.

Результат заплямував перемогу Макрона на президентських виборах у квітні, коли він переміг Ле Пен і став першим французьким президентом, який виграв другий термін поспіль за понад два десятиліття.