Макрон начинает переговоры с оппозицией после потери большинства: встретится и с Ле Пен

Детали

Обсуждения Макрона с лидерами оппозиции начнутся во вторник с Кристианом Жакобом, главой традиционной консервативной республиканской партии (LR), которая в последние месяцы приходит в упадок, но может помочь Макрону получить большинство в парламенте.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор и глава Коммунистической партии Фабьен Руссель, члены левого альянса NUPES, также встретятся с Макроном, хотя возглавляющий NUPES левый Жан-Люк Меланшон не планирует этого делать.

Макрон также примет Ле Пен — своего соперника на президентских выборах и лидера ультраправого Национального объединения. Это будет редкая встреча.

Цель состоит в том, чтобы "выработать решение во благо французов" в то время, когда нет "альтернативного большинства" по сравнению с правящим альянсом Макрона, сказал представитель президента, попросивший не называть его имени.

Представители парламентских партий будут приниматься в Елисейском дворце отдельно и поочередно.

Варианты, доступные Макрону, варьируются от попыток сформировать новый коалиционный альянс, принятия законодательства на основе специальных соглашений или даже назначения новых выборов.

Одним из вариантов был бы союз с республиканцами, у которых 61 депутат.

Но президент LR Жакоб настаивает, что его партия намерена оставаться в оппозиции.

В понедельник Макрон встретился со своим премьер-министром Элизабет Борн и двумя главными союзниками, бывшим премьер-министром Эдуардом Филиппом и лидером центристов Франсуа Байру.

Дополнение

Результат парламентских выборов стал ошеломляющим ударом для президента и его программы реформ, оставив его лагерь перед перспективой политического тупика.

Хотя коалиция Макрона Ensemble ! остается крупнейшей парламентской партией после воскресных выборов в Национальную ассамблею, ей не хватило десятков мест, чтобы сохранить абсолютное большинство, которое она имела в течение последних пяти лет. Меланшон и Ле Пен добились больших успехов, оставив их главными игроками в новом парламенте, пишет издание.

Левая газета Liberation назвала результаты "пощечиной" Макрону, а консервативный Le Figaro заявил, что теперь он "столкнулся с неуправляемой Францией".

Альянс Макрона Ensemble ! ("Вместе") получил 244 места, что гораздо меньше 289 мест, необходимых для абсолютного большинства, в результате голосования с низкой явкой, из-за чего процент воздержавшихся составил 53,77 процента.

По данным министерства внутренних дел, на выборах NUPES вместе со своими союзниками стала основной оппозиционной силой, получив 137 мест. Но маловероятно, что коалиция социалистов, коммунистов, зеленых и леворадикальных La France Insoumise сможет сохранить общее дело в законодательном органе, пишет издание.

Результат запятнал победу Макрона на президентских выборах в апреле, когда он победил Ле Пен и стал первым французским президентом, выигравшим второй срок подряд за более чем два десятилетия.