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Макфол зустрінеться в Білому домі з радником Трампа з питань Росії Фіоною Хілл

Макфол зустрінеться в Білому домі з радником Трампа з питань Росії Фіоною Хілл

Київ • УНН

 • 8530 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол відвідає у вівторок Білий дім, де зустрінеться з радником президента США по Європі і Росії Фіоною Хілл. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post з посиланням на джерела в вашингтонській адміністрації, інформує УНН.

Макфол сам звернувся з проханням провести неофіційну зустріч з Хілл. Білий дім “з ввічливості” дав на це свою згоду, пише The Washington Post. Неясно, відзначає видання, чи вироблена у Хілл і Макфола конкретна повістка для зустрічі. Однак бажання радника президента поговорити з колишнім послом “вказує на її зацікавленість” в даній ситуації, вважає видання.

Білий дім і Макфол відмовилися прокоментувати дану інформацію.

Як повідомляв УНН, американський сенатор Ренд Пол (республіканець від штату Кентуккі) заявив, що має намір у понеділок зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і попросити його позбавити екс-главу ЦРУ Джона Бреннана доступу до секретної інформації. Тим часом, Дональд Трамп та Володимир Путін в ході бесіди в столиці Фінляндії досягли лише однієї домовленості, повідомила на брифінгу для журналістів у Білому домі прес-секретар американського президента Сара Сандерс.

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