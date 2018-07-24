Макфол встретится в Белом доме с советником Трампа по России Фионой Хилл

Макфол сам обратился с просьбой провести неофициальную встречу с Хилл. Белый дом “из вежливости” дал на это свое согласие, пишет The Washington Post. Неясно, отмечает издание, выработана ли у Хилл и Макфола конкретная повестка для встречи. Однако желание советника президента поговорить с бывшим послом “указывает на ее заинтересованность” в данной ситуации, считает издание.

Белый дом и Макфол отказались прокомментировать данную информацию.

Как сообщал УНН, американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) заявил, что намерен в понедельник встретиться с президентом США Дональдом Трампом и попросить его лишить экс-главу ЦРУ Джона Бреннана доступа к секретной информации. Между тем, Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе беседы в столице Финляндии достигли лишь одной договоренности, сообщила на брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.