“Магніти України”: у Національному музеї народної архітектури та побуту України запрацював реконструйований центральний вхід

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«Теперішній музейний центральний вхід – це своєрідний етнопортал, який переносить відвідувача із сучасного, технологічного, урбаністичного світу в давні українські села XVII-XX століття з їхньою історією, архітектурою, побутом, світоглядом та традицією. Це місце для комфортного відпочинку, отримання якісної вичерпної інформації про музей, його історію, діяльність та доступні послуги (екскурсії, майстер-класи, освітні лекторії, свята тощо)», – повідомила Оксана Повякель, генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України (НМНАПУ).

Центральний вхід виконаний з дерева, металу та бетону. Колір обрали графітовий у поєднанні з природним деревом – аби вся композиція стала органічною частиною музею. Одразу біля входу також облагородили територію: зробили оглядовий майданчик, поремонтували частину огорожі.

Реконструкція центрального входу до музею стала першим етапом реалізації великомасштабної державної програми «Магніти України». 2020 року Національний музей народної архітектури та побуту України став одним із 4 учасників цієї програми як символ України, місце культурної дипломатії та української самоідентифікації.

«Національний музей народної архітектури та побуту України – це унікальні традиції та звичаї українського народу. В музеї представлена наша історія та культурне надбання. Це те, що хоче знищити наш ворог. Ось чому нам так важливо нині не тільки берегти й відновлювати все, що нас ідентифікує українцями, а й максимально знайомити світ з нашою культурою. Адже вона є важливою частиною світової культурної спадщини», – сказав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

У межах втілення ініціативи «Магніти України» міжнародна компанія у сфері аграрних та харчових технологій МХП і благодійний фонд «МХП – Громаді» відгукнулися на прохання Міністерства культури та інформаційної політики України й запропонували музею свій патронат для підтримки цієї держпрограми. Благодійний фонд і компанія МХП взяли на себе розробку й фінансове забезпечення відродження музею.

«Нам важливо підтримувати культурну ідентичність українців, їхнє прагнення пізнавати власну історію. Від початку повномасштабної війни ця ідея набула ще більшого сенсу для всіх нас, бо це – про нашу силу, єднання й мотивацію працювати заради перемоги. Тому ми, як відповідальний бізнес, фінансово підтримали цей проєкт», – наголосив Юрій Косюк, засновник і голова правління компанії МХП.

Музей містить чимало історично-туристичних атракцій, що приваблюють не лише українців, а й туристів з багатьох країн. А доопрацювання інфраструктури та підвищення в такий спосіб якості послуг допомогло б привернути увагу значно ширшого кола мандрівників і розказати про справжню незалежну Україну. Тому партнери першочергово вирішили реконструювати центральний вхід до музею.

Роботи з його відновлення розпочалися перед початком повномасштабної війни. Однак, не припинялися ні під час масованих ракетних обстрілів, ні під час регулярних вимкнень електроенергії.

Окрім того, у межах реалізації тристороннього Меморандуму, що був підписаний між компанією МХП, МКІП та НМНАПУ 27 липня 2021 року в музеї вже другий рік поспіль засіваються поля пшениці, соняшника, ріпаку та люпину.

У межах відкриття реконструйованого входу 20 травня в музеї відбулися виступи фольклорних колективів “Громиця” та “Ягілочка”. Також патріотичний концерт відіграв гурт Kozak System на музейному співочому полі. А смаколиками гостей Музею просто неба в Пирогові пригощали мережа кулінарних ідей «М’ясомаркет» з кулінарним експертом МХП Аліком Мкртчяном та мережа безпечного стритфуду Döner Маркет.