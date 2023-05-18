Компанія МХП у І кварталі 2023 збільшила виручку на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Агропромислова компанія МХП у І кварталі 2023 року збільшила виручку на 35%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вона склала 746 млн доларів, у І кварталі 2022 року - 553 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
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Також компанії вдалося у понад 2 рази скоротити збитки. У І кварталі 2023 року чистий збиток МХП склав 49 млн дол, у порівнянні із збитком у 108 млн дол у І кв 2022 р.
Нагадаємо
Підприємства МХП за сукупністю показників виявилися найуспішнішими в період максимальної економічної турбулентності та увійшли в 50-ку найстійкіших компаній України.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.